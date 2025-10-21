پخش زنده
تانکر حامل لجن اسیدی با آلودگی بالا در اطراف شهر اصفهان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، تانکر حامل پسماند ویژه از نوع لجن اسیدی که در حال تخلیه غیرمجاز پسماند در اراضی اطراف شهر اصفهان بود، شناسایی و توقیف شد.
پسماند تخلیهشده دارای خواص خورندگی و آلودگی بالا بوده و رهاسازی آن تخریب خاک، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و آسیب به اکوسیستمهای طبیعی منطقه را به همراه داشت.
پرونده این تخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.