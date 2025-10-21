پخش زنده
استان همدان با رفع تداخلات در بیش از یکمیلیون هکتار زمین، رتبه نخست کشور را در مدیریت اراضی کشاورزی کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در نشستی با عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی، تشکلها و صندوقهای کارآفرین گفت: استان همدان با اجرای دقیق مراحل نقشهبرداری، تعیین حدود و ثبت مالکیت در بیش از یکمیلیون و ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، موفق به کسب جایگاه اول ملی در این حوزه شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از فعالان کشاورزی گفت: سیاست دولت و مجلس، تقویت تولید در صنایع غذایی و تبدیلی است چراکه هم اشتغال خوبی ایجاد میکند، هم ارزش افزوده بالایی دارد.
نسرین بیاناتی معاون صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: در حال حاضر بیش از ۳۸۰ واحد صنایع تبدیلی در استان فعالیت میکنند.