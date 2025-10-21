برداشت ذرت علوفهای از ۲۵۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان محلات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت ذرت علوفهای از ۲۵۰ هکتار مزارع خود را آغاز کردهاند و پیش بینی میشود بیش از ۱۷۵ هزار تن محصول برداشت و علاوه برتامین نیاز شهرستان محلات به شهرستانهای دلیجان و خمین نیز صادر میشود.
عباس ارشدی با بیان اینکه امسال کشت ارقام جدید این محصول با استقبال کشاورزان همراه بوده، افزود: رقم جدید ذرت علوفه ایی که با تحقیقات محققان ایرانی تولید شده، توانسته در رقابت با رقمهای خارجی عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد.
ارشدی بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، انتخاب ارقام مقاوم و توجه به توصیههای کارشناسان کشاورزی را از جمله عوامل کلیدی در بهبود عملکرد مزارع دانست و گفت: متوسط برداشت ذرت علوفهای در هر هکتار در این شهرستان ۷۵ تن پیش بینی میشود.