مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: اعتبارات بیمه سلامت استان نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۰۰ درصد رشد داشته و از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: بیش از یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از جمعیت یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

محسن اسدبیگی افزود: تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت نسبت به سال ۱۴۰۱ دو برابر شده و اکنون بیش از ۱۲۰۰ مؤسسه در استان به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند.

اسدبیگی با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار داشت: تاکنون ۴۴ هزار نفر در استان نشاندار و بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان برای حمایت از آنان پرداخت شده است.

وی همچنین از حمایت بیمه سلامت از ۳۸۰۰ زوج نابارور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد تومان به این خانواده‌ها پرداخت شده است.