پیوستن زنان کارآفرین به بازارهای جهانی (بریکس)
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از برنامهریزی برای پیوستن زنان کارآفرین ایرانی به بازارهای جهانی از طریق مجاری بریکس و تحقق مشارکت حداکثری زنان در عرصههای ملی و بینالمللی خبر داد.
زهرا بهروزآذر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: زنان و مردان دو بال پیشرفت کشور هستند و باید دوشادوش هم برای پروازی موفق تلاش کنند. زنان ایرانی در سالهای گذشته دستاوردهای چشمگیری کسب کردهاند و امروز شاهد حضور زنان کارآفرین بسیار قوی در حوزههای مختلف تولیدی هستیم.
وی از تشکیل پنج کارگروه تخصصی ذیل «زنان بریکس» در حوزههایی، چون فناوری و محیط زیست خبر داد و افزود: برگزیدگان این کارگروهها از میان بهترین متخصصان کشور انتخاب شدهاند و ویژگی بارز آنها، روحیهای تیممحور است. هدف اصلی، شناسایی و ایجاد شبکههای اقتصادی میان زنان ایران و سایر کشورهای عضو بریکس است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: همچنین در سفر اخیر به چین، توافقی برای ایجاد یک خط ویژه برای صادرات محصولات تولید شده توسط زنان، بهویژه صنایع دستی، حاصل شده است که این امر میتواند به گسترش حضور جهانی زنان کارآفرین ایرانی کمک کند.
بهروزآذر ادامه داد: مهریه در قالب لایحه اصلاح قانون محکومیتهای مالی مطرح بود که شامل بندهای دیگری مانند جایگزینی حبس با پابند است. نگاه دولت این است که اصلاحات مربوط به خانواده، از جمله مهریه، باید به صورت یکپارچه و متوازن و در کنار سایر اضلاع مانند حق طلاق و حضانت انجام شود. اصلاح تکبعدی و منحصربهفرد راهحل مناسبی نیست.
این مقام مسئول با اشاره به سابقه دهساله لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گفت: قوانین سختگیرانه و بازدارنده برای حمایت از زنان در برابر خشونت یک ضرورت است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتهاند. متاسفانه در فرآیند بررسی در مجلس، برخی از ابعاد بازدارندگی و حمایتی لایحه تضعیف شده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حوادث تلخ اخیر، بر لزوم بازنگری فوری در این لایحه تاکید کرد و افزود: با همکاری دولت و مجلس تلاش میکنیم تا این لایحه به شکل موثر و کارآمدی تصویب شود تا حداقل در بعد قانونی، خیال جامعه از وجود یک قانون بازدارنده راحت شود.
وی با اشاره به اینکه قانون به تنهایی کافی نیست، گفت: بخش عمدهای از مقابله با خشونت خانگی به آموزش مهارتهای فردی مانند گفتگوی موثر، کنترل خشم و حل تعارض بستگی دارد. همه ما باید خود را برای ایجاد یک زندگی امن و بدون خشونت مجهز کنیم.