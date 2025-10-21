شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات، جریان گاز بلوار شهید بهشتی و نبش خیابان حمیدیان، از ساعت ۹ تا ۱۳ فردا چهارشنبه ۳۰ مهر قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال، پایداری شبکه و ارتقا خدمت رسانی به مشترکان، جریان گاز بلوار شهید بهشتی و نبش خیابان حمیدیان، از ساعت ۹ تا ۱۳ فردا چهارشنبه ۳۰ مهر قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از شهروندان این مناطق خواست هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازسوز خودداری کنند.

ماموران شرکت به محض پایان عملیات، دوباره جریان گاز را وصل خواهند کرد.