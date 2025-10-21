دوره‌های آموزشی پوکی استخوان زنان؛ پیشگیری و مراقبت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دوره‌های آموزشی «پوکی استخوان زنان؛ پیشگیری و مراقبت» جمعی از بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت آشنایی با روش‌های حفظ سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری‌های شایع به‌ویژه پوکی استخوان گرد هم آمدند.

در آغاز نشست، دکتر فضل‌الله‌پور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر اهمیت سلامت جسم و روان بانوان استان اظهار داشت: در مجموعه معاونت سیاسی و اجتماعی و اداره کل امور زنان و خانواده، ارتقای سلامت بانوان یکی از شاخص‌های اصلی و اولویت‌های فعالیت‌ها است و توجه به سلامت جسم آنان، به عنوان نقش‌آفرینان اصلی در تربیت نسل آینده کشور، ضرورتی جدی محسوب می‌شود.

وی خواستار اقداماتی فراگیر در راستای بهزیستی، آموزش و خدمت‌رسانی مؤثر به بانوان استان شد.

در ادامه زینب پارسافخر مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به این‌که هفته پوکی استخوان نمادی از توجه به سلامت جسم و روان زنان است، خاطرنشان کرد: پوکی استخوان از جمله بیماری‌های خاموش محسوب می‌شود و شرکت‌کنندگان در این وبینار به عنوان مروجین سلامت نقش مؤثری در انتقال آگاهی و آموزش پیشگیری به سایر بانوان استان خواهند داشت.»

در بخش علمی برنامه، دکتر نعمانی کارشناس بیماری‌های عضلانی و اسکلتی مرکز بهداشت استان، به تشریح مباحث آموزشی از جمله عوامل مستعدکننده پوکی استخوان، سبک زندگی سالم برای پیشگیری و مراقبت از عوامل خطر رفتاری پرداختند.

همچنین در ادامه برنامه‌های آموزشی این هفته، دوره تخصصی آموزشی «پوکی استخوان؛ پیشگیری و خودمراقبتی برای زنان» ویژه سفیران سلامت بانوان خانه‌دار و زنان فعال در مشاغل خانگی از سوی اداره کل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان برای ۴۵۰ نفر برگزار شد.

در این دوره‌ها آموزش‌های کاربردی در زمینه تغذیه سالم، فعالیت‌بدنی مناسب، تشخیص زودهنگام، و مراقبت‌های رفتاری برای پیشگیری از پوکی استخوان ارائه شد.

این برنامه‌ها بخشی از رویکرد مستمر این اداره کل در توجه به محور سلامت زنان به عنوان رکن توانمندسازی خانواده است و با هدف ارتقای آگاهی، کاهش عوامل خطر، و گسترش فرهنگ خودمراقبتی در میان بانوان خوزستانی اجرا می‌شود.