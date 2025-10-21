پخش زنده
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم از تکمیل فاز نخست خط یک مترو قم و آمادگی برای مسافرگیری آزمایشی از ابتدای سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان قطار شهری قم در برنامه پرونده ویژه شبکه نور با اشاره به مصوبات شورای عالی ترافیک کشور درباره توسعه خطوط ریلی قم گفت: دو خط ریلی در مطالعات حملونقل همگانی قم مصوب شده که خط یک با محور غرب به شرق در حال اجراست و با بهرهگیری از واگنهای ساخت داخل و آغاز عملیات حفاری خط دو، گامهای مهمی در توسعه حملونقل ریلی شهری قم برداشته میشود.
محمدرضا انگشتباف، با بیان اینکه فاز نخست مترو قم به پایان رسیده است، افزود: بهزودی شاهد حرکت قطارهای شهری با واگنهای ایرانی در خط یک مترو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه طبق قرارداد منعقدشده تعهد گرفتیم که تا بهمنماه امسال قطار وارد قم شود، گفت: پس از انجام تستهای سرد و گرم، از ابتدای سال آینده مسافرگیری آزمایشی آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم درباره خط دو مترو قم هم گفت: این خط براساس مطالعات ترافیکی یکی از مهمترین مسیرهای حملونقل شهر قم است و به دلیل پوشش مناطق پرجمعیت و مسافرخیز از شهرک شهید رئیسی آغاز میشود و با عبور از پردیسان، دانشگاه قم، شهرک قدس، میدان مفید، بلوار صدوقی، میدان جانبازان، ایستگاه حرم، میدان مطهری و میدان سعیدی تا پایانه خیابان امام امتداد دارد و در مجموع این خط ۲۸ کیلومتر طول و ۲۱ ایستگاه خواهد داشت.
انگشت باف با اشاره به مذاکرات انجامشده با قرارگاه خاتمالانبیا برای اجرای خط دو افزود: تنها پیمانکاری که هماکنون در کشور دارای دستگاه حفار آزاد است و پیشبینی ما این است که ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده عملیات حفاری خط دو آغاز شود.
وی با اشاره به شیوه تأمین مالی این طرح افزود: قرارداد خط دو بهصورت ۶۰ درصد غیرنقدی و ۴۰ درصد نقدی منعقد شده و در صورت تأمین اعتبارات طبق برنامه زمانبندی تا شهریورماه سال آینده حفاری تونل آغاز خواهد شد.