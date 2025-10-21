سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران ترکیب تیمش را برای دیدار برابر آخال ترکمنستان اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نوید کیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران ترکیب تیمش را برای دیدار با آخال ترکمنستان مشخص کرد. بر همین اساس سپاهان با ترکیب سید حسین حسینی، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، امید نورافکن، عارف حاجیعیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، آریا شفیعدوست، ایوان سانچس و مجید علیاری به میدان میرود.
تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته سوم سطح دو لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۷:۱۵ میهمان آخال ترکمنستان است.