وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی «آزاده تاج الدینی» را به عنوان «مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان» منصوب کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدستار هاشمی،در این حکم با تأکید بر جایگاه مدیرکل به‌عنوان نماینده ارشد وزارت در استان‌ها، بر لزوم هماهنگی با استانداران و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مأموریت‌های وزارت ارتباطات تأکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حکم، اولویت‌ اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعاتاستان را مشخص کرده که شامل پیگیری طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، اتصال روستا‌های استان‌ها به شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال، پایش مستمر زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقاء خدمات پست و پست بانک است.

آزاده تاج الدینی مدرک کارشناسی مهندسی برق با گرایش مخابرات و فوق‌لیسانس مدیریت دولتی دارد و او پیش‌تر ریاست اداره نظارت بر خدمات ارتباطی و رادیویی و معاونت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان را بر عهده داشته و تجربه ارزشمندی در مدیریت طرحها و امور اجرایی این حوزه دارد.