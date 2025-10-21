مدیرکل شیلات و آبزیان استان اردبیل گفت: برنامه تولید آبزیان برای سال قبل در استان ۱۳ هزار و ۱۸۰ تن ابلاغ شده بود که فراتر رفت و حجم کل تولید محصولات شیلاتی به ۱۵ هزار و ۱۷۵ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد الله بخش اظهار کرد: شیلات استان اردبیل در حوزه تولید ماهیان سردابی در کشور رتبه ۱۶، در حوزه تولید ماهیان گرمابی رتبه ۱۵ و از نظر مدیریت و صرفه جویی در برداشت از منابع آب نیز رتبه پنج کشور را دارد.

وی ادامه داد: ارزش محصولات شیلاتی سال قبل استان اردبیل نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد ریال بود و امسال تلاش می‌کنیم این رقم را به ۳۵ هزار میلیارد ریال برسانیم.

مدیرکل شیلات و آبزیان استان اردبیل گفت: برای توسعه تولید گونه‌های با ارزش ماهیان خاویار در استان برنامه ریزی شده است.

الله بخش افزود: در ۶ ماه اول امسال موفق شدیم ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی را از محل‌های مختلف منابع مالی و به ویژه از محل اعتبارات سفر رییس جمهور به استان، در اختیار متقاضیان آبزی پروری قرار دهیم و در این خصوص متقاضیانی به بانک‌های عامل معرفی شدند و این بیانگر سرمایه گذاری‌های کلان در حوزه شیلات استان اردبیل است.

کارشناسان پیش بینی می‌کنند با هدف‌گذاری‌های به عمل آمده در حوزه شیلات استان اردبیل، امسال حجم تولیدات آن به ۱۷ هزار تن افزایش یابد.