استاندار گیلان گفت: روابط دیرینه گیلان و عراق میتواند به بستری برای گسترش تعاملات اقتصادی، گردشگری و سرمایه گذاری مشترک تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در دیدار با سید عقیل موسوی رایزن اقتصادی بازرگانی سفارت عراق در ایران، با بیان اینکه ۲ ملت ایران و عراق پیوندی عمیق در عرصههای فرهنگی و دینی دارند، گفت: گیلان و عراق از گذشته ارتباطات ریشه داری داشتهاند و اکنون زمان آن رسیده است که این روابط در مسیر همکاریهای اقتصادی و تولیدی نیز گسترش یابد.
وی با اشاره به سیاست دولت در تقویت همکاریهای منطقهای، افزود: امروز شرایط برای ایجاد ساختارهای مشترک در زمینه تجارت، گردشگری و سلامت میان گیلان و استانهای مختلف عراق فراهم است و دولت از این تعاملات استقبال میکند.
استاندار گیلان با بیان اینکه سرمایه گذاران عراقی میتوانند در استان، طرحهای بزرگ اقتصادی و زیرساختی اجرا کنند، گفت: بر اساس مجوزهای قانونی، امکان ایجاد بازارچههای مشترک، نمایشگاه دائمی کالاهای عراقی در رشت و بالعکس و افزایش پروازهای مسافری و باری بین رشت و شهرهای عراق وجود دارد.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت بالای گیلان در تولیدات کشاورزی و دامی، افزود: بخش خصوصی عراق میتواند در طرحهای مشترک تولید و صادرات مرغ، شیلات و دیگر محصولات غذایی با گیلان همکاری کند که این اقدام به نفع ۲ کشور خواهد بود.
بصره میتواند دروازه ورود ایران به بازارهای عربی باشد
رایزن اقتصادی سفارت عراق در ایران هم در این دیدار گفت: استان بصره یکی از فعالترین و پررونقترین استانهای عراق از نظر تجارت، نفت و بازرگانی است و ظرفیتهای فراوانی برای سرمایهگذاری مشترک با ایران دارد که تاکنون بهصورت منسجم از آن استفاده نشده است.
سید عقیل موسوی با اشاره به ایجاد خط پروازی میان رشت و بصره، افزود: این مسیر میتواند موجب رونق گردشگری سلامت، تبادلات پزشکی و افزایش مراودات تجاری میان دو استان شود.
رایزن اقتصادی عراق در ایران، حجم فعلی مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر همکاریهای استانی و بخش خصوصی در این مسیر ساماندهی شود، حجم مبادلات اقتصادی ۲ کشور افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تسهیل سرمایهگذاری در عراق، گفت: مردم عراق نگاه مثبتی به جمهوری اسلامی ایران دارند و مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی میان دو ملت وجود دارد که باید از این فرصت برای گسترش همکاریها بیش از گذشته بهره برد.