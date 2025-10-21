استاندار گیلان گفت: روابط دیرینه گیلان و عراق می‌تواند به بستری برای گسترش تعاملات اقتصادی، گردشگری و سرمایه گذاری مشترک تبدیل شود.

دیدار استاندار گیلان با رایزن اقتصادی عراق در ایران دیدار استاندار گیلان با رایزن اقتصادی عراق در ایران دیدار استاندار گیلان با رایزن اقتصادی عراق در ایران دیدار استاندار گیلان با رایزن اقتصادی عراق در ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در دیدار با سید عقیل موسوی رایزن اقتصادی بازرگانی سفارت عراق در ایران، با بیان اینکه ۲ ملت ایران و عراق پیوندی عمیق در عرصه‌های فرهنگی و دینی دارند، گفت: گیلان و عراق از گذشته ارتباطات ریشه داری داشته‌اند و اکنون زمان آن رسیده است که این روابط در مسیر همکاری‌های اقتصادی و تولیدی نیز گسترش یابد.

وی با اشاره به سیاست دولت در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزود: امروز شرایط برای ایجاد ساختار‌های مشترک در زمینه تجارت، گردشگری و سلامت میان گیلان و استان‌های مختلف عراق فراهم است و دولت از این تعاملات استقبال می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه سرمایه گذاران عراقی می‌توانند در استان، طرح‌های بزرگ اقتصادی و زیرساختی اجرا کنند، گفت: بر اساس مجوز‌های قانونی، امکان ایجاد بازارچه‌های مشترک، نمایشگاه دائمی کالا‌های عراقی در رشت و بالعکس و افزایش پرواز‌های مسافری و باری بین رشت و شهر‌های عراق وجود دارد.

هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت بالای گیلان در تولیدات کشاورزی و دامی، افزود: بخش خصوصی عراق می‌تواند در طرح‌های مشترک تولید و صادرات مرغ، شیلات و دیگر محصولات غذایی با گیلان همکاری کند که این اقدام به نفع ۲ کشور خواهد بود.

بصره می‌تواند دروازه ورود ایران به بازار‌های عربی باشد

رایزن اقتصادی سفارت عراق در ایران هم در این دیدار گفت: استان بصره یکی از فعال‌ترین و پررونق‌ترین استان‌های عراق از نظر تجارت، نفت و بازرگانی است و ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران دارد که تاکنون به‌صورت منسجم از آن استفاده نشده است.

سید عقیل موسوی با اشاره به ایجاد خط پروازی میان رشت و بصره، افزود: این مسیر می‌تواند موجب رونق گردشگری سلامت، تبادلات پزشکی و افزایش مراودات تجاری میان دو استان شود.

رایزن اقتصادی عراق در ایران، حجم فعلی مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر همکاری‌های استانی و بخش خصوصی در این مسیر ساماندهی شود، حجم مبادلات اقتصادی ۲ کشور افزایش خواهد یافت.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در عراق، گفت: مردم عراق نگاه مثبتی به جمهوری اسلامی ایران دارند و مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی میان دو ملت وجود دارد که باید از این فرصت برای گسترش همکاری‌ها بیش از گذشته بهره برد.