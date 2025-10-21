رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: رویداد «نوآفرین صنعت‌ساز» در قالب برنامه پویش ملی توان‌افزایی و توسعه منطقه‌ای از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حبیب ابراهیم پور ۲۹ مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از رویداد «نوآفرین صنعت‌ساز»، ایجاد ورودی و جذب ایده برای مراکز رشد و نهایتاً پارک‌های علم و فناوری بوده و در واقع منبع تغذیه‌ای برای این مراکز می‌باشند که با حمایت مالی معاونت انجام می‌شود.

وی افزود: هر استان موظف است طبق ظرفیت و توانمندی مربوط به منطقه و اقلیم خود، ۲ حوزه فعالیت اصلی و ۲ حوزه فعالیت فرعی انتخاب کند. در این رویداد که در سه گام کلی برگزار می‌شود و مخاطب اصلی آن دانشجویان می‌باشند، ابتدا با برپایی جشنواره امید، ایجاد انگیزه و پرورش خلاقیت در بین شرکت کنندگان اتفاق افتاده و سپس ایده‌های موجود در حد TRL ۰ و TRL ۱ در بوت کمپ‌های تخصصی، تحت آموزش و توانمندسازی قرار می‌گیرند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: پس از آن تمامی ایده‌ها مورد ارزیابی و غربالگری اولیه قرار گرفته و ایده‌هایی که قابلیت ورود به عرصه بازار و تبدیل شدن به یک کسب‌وکار را دارند، برگزیده می‌شوند. سپس این ایده‌های برگزیده مطابق با حوزه فناوری خود طبقه‌بندی شده و تحت آموزش‌های تخصصی بازار متناسب با حوزه خود قرار می‌گیرند و نهایتاً در جشنواره شکوفا، مجدداً داوری و ارزیابی شده و ایده‌هایی که به سطح آمادگی فناوری لازم (TRL ۳) رسیده باشند، معرفی و جذب پارک می‌شوند.

ابراهیم پور ادامه داد: در بخش دوم این رویداد که در قالب جشنواره باور برگزار می‌شود، تمامی ایده‌های منتخب در جشنواره امید، باید در فضای فیزیکی پارک استقرار یافته، تحت حمایت‌های مالی و شتاب‌دهی و راهنمایی منتور‌های متخصص قرار گرفته و اقدام به ساخت نمونه اولیه کنند. این واحد‌ها باید تا مدت زمان معین به TRL ۶ رسیده و به عنوان واحد فناور رشد (در قالب شرکت) به مرحله رشد ارتقا یابند. این چرخه در سه گام ادامه می‌یابد و برگزیدگان هر سه گام روند رشد و تجاری‌سازی خود در پارک را طی می‌کنند.

وی افزود: گام نخست این رویداد در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ در پارک علم و فناوری اردبیل در ۲ حوزه اصلی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، و کشاورزی و صنایع غذایی، و ۲ حوزه فرعی صنایع خلاق و فرهنگی، و ساخت و تولید آغاز شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: در این رویداد که با همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان همراه بود، بیش از ۳۰۰ ایده در ابتدای مسیر با این رویداد همراه بودند که پس از طی مراحل ذکر شده، نهایتاً تعداد ۸۶ ایده منتخب شده و به مرکز رشد جامع پارک راه یافتند.

ابراهیم پور افزود: پارک علم و فناوری اردبیل در گام نخست این رویداد توانست موفق به کسب رتبه اول در بین پارک‌های علم و فناوری کشور شود.

وی گفت: در حال حاضر گام دوم این رویداد با قدرت در حال پیش‌روی بوده و مقدمات برگزاری آن برای هفته اول آبان ماه انجام شده است. همچنین، در مدت زمان اجرای گام اول این رویداد تا به امروز، اقدامات متعددی در جهت جذب ایده‌های جدید و شروع گام دوم انجام شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل جذب و استقرار ایده‌های منتخب، تقویت ارتباط با صنعت، توانمندسازی و آموزش، جذب ایده‌های نو برای گام دوم و توسعه منطقه‌ای و حوزه‌های تخصصی را از سر فصل‌های اقدامات انجام شده در گام اول برای شروع گام دوم عنوان کرد.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های رویداد نوآفرین صنعت‌ساز، بخش مسابقه‌ای با عنوان تجربه‌نگاری نوآوری است. افرادی که بتوانند کلیپ‌های حداکثر ۳ دقیقه‌ای خوب و باکیفیت از معرفی پارک علم و فناوری، یا معرفی و بیان تجارب کارآفرینان و صنایع موفق استان، یا تجربه ایده‌پردازان منتخب در گام اول رویداد تهیه کنند، می‌توانند در این مسابقه شرکت کرده و جوایز نفیسی از سوی معاونت دریافت نمایند. مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه سال جاری می‌باشد.

وی گفت: تمرکز بر جذب ایده‌های کاربردی، تقویت پیوند دانشگاه-صنعت و توسعه زیرساخت‌ها، مسیری روشن برای تبدیل نوآوری به ثروت و توسعه پایدار منطقه فراهم می‌آورد.