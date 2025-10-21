بسیاری پس از سالها چای نوشیدن، همچنان در جستجوی یافتن پاسخی در تایید مفید یا مضر بودن آن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیا چای نوشیدن ضرر دارد؟
تحقیقات جدید نشان میدهد نوشیدن منظم چای (بهویژه چای سبز) میتواند به افزایش تراکم مواد معدنی استخوان کمک کند و خطر پوکی یا ضعف استخوان را در زنان میانسال و سالمندان کاهش دهد.
با توجه به مطالب پایگاه verywellhealth، پژوهشهای جدید نشان میدهند نوشیدن منظم چای، بهویژه چای سبز میتواند به تقویت استخوانها کمک کند و خطر پوکی استخوان را کاهش دهد.
در یکی از تازهترین مطالعات، بیش از ۳۵۰۰ زن یائسه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد زنانی که روزانه ۱ تا ۳ فنجان چای سبز مینوشیدند در مقایسه با افرادی که کمتر از یک فنجان در روز مصرف داشتند،میزان ضعف استخوان (استئوپنی) وپوکی استخوان (استئوپروز) بسیار کمتری داشتند.
همچنین پژوهشی دیگر در چین که با روش «تحلیل تصادفی مندل» انجام شد (روشی که از دادههای ژنتیکی برای کنترل عوامل تأثیرگذار استفاده میکند)، نشان داد:افرادی که از نظر ژنتیکی تمایل بیشتری به نوشیدن چای دارند، معمولاً تراکم مواد معدنی استخوان بالاتری دارند بهویژه در بازهی سنی ۴۵ تا ۶۰ سال.
ترکیبات گیاهی و آنتیاکسیدانها در چای خاصیت ضدالتهابی دارند و از تحلیل رفتن استخوان جلوگیری میکنند.
در زنان یائسه، برخی ترکیبات فعال موجود در چای ممکن است عملکردی شبیه به هورمون استروژن داشته باشند و از کاهش طبیعی تراکم استخوان پیشگیری کنند.
برخلاف باور قدیمی، کافئین چای اثر منفی قابلتوجهی بر جذب یا دفع کلسیم ندارد. درواقع، فواید چای معمولاً بر اثرات احتمالی کافئین آن غلبه میکند.
به گفته آلیسا اسمولن، کارشناس تغذیه در نیوجرسی: «برای عموم مردم، نوشیدن چای رفتاری سالم محسوب میشود و معمولاً خطری برای بدن ندارد. این مطالعه تأیید میکند که چای نهتنها مضر نیست، بلکه میتواند به سلامت استخوان، بهویژه در سنین بالاتر، کمک کند.»
بیشتر این پژوهشها مشاهدهای هستند، بنابراین هنوز نمیتوان گفت نوشیدن چای مستقیماً باعث افزایش تراکم استخوان میشود، اما ارتباط مثبت میان آنها بسیار قوی است.
مصرف بیش از حد چای (بیش از ۵ فنجان در روز) ممکن است باعث دریافت بیش از اندازهی کافئین شود، بنابراین تعادل در مصرف ضروری است.
برای بهترین نتیجه، نوشیدن چای را با رژیم غذایی سرشار از کلسیم و ویتامین D و ورزشهای تحمل وزن (مثل پیادهروی یا دویدن آرام) ترکیب کنید.