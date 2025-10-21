رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، بدون حضور و نقش‌آفرینی علمی اساتید، محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در مراسم گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی استان، با طرح این پرسش که چرا از ظرفیت هزاران دانشجو و استاد در فرآیند اجرایی کشور استفاده نمی‌شود، گفت: مشکل کار ما همین‌جاست. ما در دانشگاه‌ها بسنده کرده‌ایم به اینکه دانشجو بگیریم، آموزش دهیم و فارغ‌التحصیل کنیم. آیا نقش این جامعه بزرگ و ارزشمند اساتید فقط همین است؟

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی، این وضعیت را نتیجه عدم تعریف یک جایگاه مشخص و موثر برای نخبگان در اداره جامعه دانست.

نماینده مردم با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور باید بر پایه دانش و علم استوار باشد، اساتید دانشگاه را به ایفای نقشی فراتر از آموزش صرف فراخواند و افزود: ما فقط از دانشجویان نمی‌خواهیم کنشگر باشند، اساتید ما هم باید کنشگر باشند. باید بیایند و بگویند راهی که می‌روید، باید مبتنی بر علم و دانش باشد تا برای جامعه تولید ثروت کند. این نقش اثربخش باید در جامعه هویدا و آشکار شود.

جوکار برای اثبات توانمندی‌های داخلی، به دستاورد‌های دوران دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: در دورانی که حتی سیم خاردار به ما نمی‌دادند، جوانان و نخبگان ما نشستند و سامانه‌های موشکی را طراحی کردند که امروز در دنیا حرف برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: دانشمندان هسته‌ای ما با وجود همه فشارها، فناوری بومی را برای کشور به ارمغان آوردند. اینها تربیت‌یافته همین دانشگاه‌ها بودند و نشان دادند که با تکیه بر خلاقیت و دانش داخلی می‌توان به قله‌ها رسید.

رئیس مجمع نمایندگان استان ابراز امیدواری کرد که با همت و مطالبه‌گری جامعه دانشگاهی، موانع موجود بر سر راه نقش‌آفرینی نخبگان در عرصه اجرایی کشور برداشته شود.