به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در این نشست علمی ۳۰۰ نفر از مربیان ورزشی، بدنسازان، ورزشکاران و دانشجویان رشته‌های ورزشی با آخرین یافته‌های علمی مرتبط با سلامت روان و پوکی استخوان، آثار آن در رشته‌های مختلف ورزشی و راهکار‌های پیشگیری در بین ورزشکاران آشنا شدند.

در حاشیه این نشست هفتمین ایستگاه پویش سلامتی برپا و به ورزشکاران و شرکت کنندگان خدمات رایگان در قالب اندازه گیری فشار خون و تست قند ارائه شد.