شانزدهمین رویداد «فولادی شو» با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش فولاد، فردا در پارک علم و فناوری مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ئیس پارک علم و فناوری مازندران از برگزاری شانزدهمین رویداد فولادی شو با همکاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه خبر داد و گفت: این رویداد؛ فردا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در پارک علم و فناوری مازندران با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه مرتبط با زنجیره ارزش فولاد برگزار می‌شود.

دکتر محمد کاظمی‌فرد با اشاره به استقبال گسترده شرکت‌ها و فناوران استان افزود: در فراخوان این رویداد، ۲۹ طرح سرمایه‌پذیر فناورانه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و فناوران به دبیرخانه ارسال شده است که پس از ارزیابی اولیه، طرح‌های برگزیده برای ارائه به سرمایه‌گذاران انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد در مازندران، فرصت مناسبی برای پیوند صنعت فولاد با ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان فراهم می‌آورد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌های صنعتی، دانشگاه‌ها و پارک علم و فناوری باشد.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به نقش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در حمایت از ایده‌های نوآورانه گفت: این صندوق با هدف ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فولاد و حمایت از کسب‌وکار‌های فناور محور در بخش‌های مختلف، از طرح‌های منتخب این رویداد حمایت مالی و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به گفته کاظمی‌فرد، رویداد فولادی شو در دوره‌های گذشته توانسته است زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر بین صنعت و فناوری شود و برگزاری شانزدهمین دوره آن در مازندران گامی مهم در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به شمار می‌رود.