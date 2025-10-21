پخش زنده
در راستای برنامههای مدیریت خشکسالی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، در یک هفته گذشته ۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان تویسرکان مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان گفت: در پی تشدید نظارت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ۳۸ حلقه چاه غیرمجاز که بدون مجوز حفر و بهره برداری میشد، در یک هفته گذشته در این شهرستان پر شد.
احمد ترکاشوند افزود: از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان تویسرکان مسدود شده و این اقدامات تاکنون منجر به صرفهجویی حدودا ۶۰ هزار مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی شهرستان شده است.
او با اشاره به روند انسداد چاههای غیرمجاز از سال ۱۳۹۳ تاکنون تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۸۸۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان تویسرکان پر شده که عمق این چاهها در مجموع ۱۵ کیلومتر بوده و با مسلوبالمنفعه شدن این تعداد چاه غیر مجاز، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفهجویی شده است.
مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان گفت: تأمین آب پایدار نیازمند مشارکت همهجانبه مردم، کشاورزان و نهادهای محلی است و استفاده از روشهای نوین آبیاری، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از برداشتهای غیرمجاز، سه رکن اساسی در عبور از بحران کمآبی هستند.