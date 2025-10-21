خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ حجت‌ الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای اداری استان ایلام با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی اظهار داشت: هر آنچه در اختیار من است و قانون اجازه دهد، به رئیس‌کل دادگستری استان ایلام تفویض می‌کنم تا بتواند مسائل و مشکلات مردم را به‌صورت میدانی پیگیری و حل کند. به گزارش؛ حجت‌ الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای اداری استان ایلام با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی اظهار داشت: هر آنچه در اختیار من است و قانون اجازه دهد، به رئیس‌کل دادگستری استان ایلام تفویض می‌کنم تا بتواند مسائل و مشکلات مردم را به‌صورت میدانی پیگیری و حل کند.

وی افزود: ممکن است برخی موضوعات اولویت‌دار نیازمند اصلاح قانون باشند، اما اکنون فرصت اصلاح قانونی وجود نداشته باشد، در این موارد اگر استان با نظر واحد موضوع را جمع‌بندی کند، به سران سه قوه ارسال خواهد شد تا بر اساس اختیارات موجود، مجوز‌های موقت برای حل فوری مشکلات صادر شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه رسیدگی به وضعیت محکومان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ با موافقت و مساعدت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حدود ۹۰ هزار پرونده مختومه شد، اکنون نیز اگر فردی در زندان است، پرونده او را منعکس کنید تا بررسی شود و در مناسبت‌های آینده، در صورت احراز شرایط، مورد عفو قرار گیرد.