تفویض اختیار ویژه برای رفع مشکلات مردم استان
رئیس قوه قضائیه از تفویض اختیار ویژه به رئیسکل دادگستری ایلام برای پیگیری میدانی مشکلات مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای اداری استان ایلام با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی اظهار داشت: هر آنچه در اختیار من است و قانون اجازه دهد، به رئیسکل دادگستری استان ایلام تفویض میکنم تا بتواند مسائل و مشکلات مردم را بهصورت میدانی پیگیری و حل کند.
وی افزود: ممکن است برخی موضوعات اولویتدار نیازمند اصلاح قانون باشند، اما اکنون فرصت اصلاح قانونی وجود نداشته باشد، در این موارد اگر استان با نظر واحد موضوع را جمعبندی کند، به سران سه قوه ارسال خواهد شد تا بر اساس اختیارات موجود، مجوزهای موقت برای حل فوری مشکلات صادر شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه رسیدگی به وضعیت محکومان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ با موافقت و مساعدت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، حدود ۹۰ هزار پرونده مختومه شد، اکنون نیز اگر فردی در زندان است، پرونده او را منعکس کنید تا بررسی شود و در مناسبتهای آینده، در صورت احراز شرایط، مورد عفو قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه فرهنگ کردی در استان گفت: ایلام دارای فرهنگ خاص، آداب و رسوم و لباس محلی خود است و مذهب شیعه در این استان ریشه دارد، دشمن برای تغییر فرهنگ کردی استان هزینه میکند، از این رو نیاز است تقویت فرهنگ بومی و مقابله با تهاجم فرهنگی جدی گرفته شود.
وی همچنین بر اهمیت تقویت دستگاه قضایی در شهرستانها تأکید و خواستار تکمیل زندان مرکزی ایلام شد و افزود: حرفهآموزی زندانیان بخش مهمی از تکمیل این زندان است و باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین «وعد مرادبیگی» نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حمل و نقل در استان گفت: این موضوع باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم احیای شرکتهای صنعتی استان تأکید کرد و افزود: این شرکتها نقش موثری در کاهش بیکاری دارند و پیگیری جدی آن ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین مراد بیگی در ادامه به وضعیت بانکها و سرمایههای مالی استان اشاره کرد و گفت: پتروشیمی و پالایشگاههای ما سرمایههای پولی خود را در سایر استانها نگهداری میکنند، اگر این منابع در ایلام سرمایهگذاری شود، مردم استان میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی در پایان تصریح کرد: تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان باید به طور جدی پیگیری و عملیاتی شود.
«احمد کرمی» استاندار ایلام همچنین در این جلسه گفت: استان ایلام با ۱۱ درصد ذخایر گازی و ۴ درصد ذخایر نفتی کشور و ۴۳۰ کیلومتر مرز، نقش مهمی در حوزه اقتصادی و زائرپذیری دارد.
وی به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان اشاره کرد و افزود: ۵۱ مصوبه به تصویب رسید که ۵۰ مصوبه مربوط به حوزه عمرانی با ۱۵ هزار میلیارد تومان و یک مصوبه اقتصادی با ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات اقتصادی بود.
استاندار ایلام به اقدامات گذشته و طرحهای در دست اجرا اشاره کرد و یادآور شد: بعد از ۲۲ سال، دومین مرز استان یعنی چیلات بازگشایی میشود و مرزهای هلاله شمالی نیز در دست اقدام است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه ریلی استان گفت: اتصال استان به شبکه ریلی، علاوه بر تسهیل تردد زائران، نقش مهمی در بخش ترانزیتی ایفا خواهد کرد.
استاندار ایلام در پایان به طرح های مهم کشاورزی و قضائی اشاره کرد و گفت: تکمیل ۱۵ ایستگاه پمپاژ که حدود ۱۶ هزار هکتار از اراضی استان را مشروب میکند در دستور کار است، همچنین تشکیل و استقرار دادگاه در بخشهای مورموری و دشت عباس، تأسیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملکشاهی و ارتقای دادگستری در شهرستانهای هلیلان و بدره و رفع تردد تعهد ارزی واحدهای تولیدی، از موضوعاتی است که نیازمند توجه دستگاه قضا میباشد.
«اسداله چراغی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: دیجیتالسازی بالغ بر ۹۵ هزار پرونده قضایی در استان موجب رضایت مردم شده و کاهش ۳۵ درصدی وقوع جرم در استان جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به طرح های نیمهتمام استان افزود: بر اساس آمار کشوری، بیش از ۴۷ طرح در استان در وضعیت راکد قرار دارد که نیاز است کمیتهای متشکل از قوه قضائیه، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای احیای آن تشکیل شود.
چراغی همچنین با تأکید بر سیاستهای قوه قضائیه و توصیه مقام معظم رهبری در حوزه رفعت اسلامی و انسجام ملی اعلام کرد: در خصوص افراد گرفتار در حوادث ۱۴۰۱ که فاقد سابقه کیفری هستند، با تکیه بر اصول رفعت اسلامی میتوان نسبت به بخشش یا تخفیف مجازات اقدام کرد.
وی به نیازهای اعتباری و ساختاری دستگاه قضائی در استان اشاره کرد و گفت: تکمیل کانون اصلاح تربیت ایلام، ساختمان اشتغال زندان مرکزی، زائرسرای قوه قضائیه در شهرستان مهران، منازل سازمانی در مهران، بدره و درهشهر، ساختمان دادگاه شهرستان درهشهر و ایجاد ساختمان پزشکی قانونی بدره، از جمله مواردی است که نیازمند توجه ریاست دستگاه قضایی میباشد.