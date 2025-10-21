پخش زنده
مرکز علمیکاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶، در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران (مدیا اکسپو ۱۴۰۴) حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:همزمان با برپائی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران (مدیا اکسپو ۱۴۰۴)،مرکز علمیکاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ در این نمایشگاه حضور می یابد.
«مدیا اکسپو» از ۷ تا ۹ آبانماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار میشود و این دانشگاه با هدف ایجاد پیوند میان آموزشهای علمی-کاربردی و نیازهای صنعت رسانه، در این رویداد ملی مشارکت میکند.
دکتر سوسن تقیپور، رییس این دانشگاه، حضور در این نمایشگاه را "فرصتی ارزشمند برای پیوند دانش، هنر، رسانه و صنعت" و گامی در جهت "همافزایی میان دانشگاه و بازار کار" خواند.
رییس مرکز علمیکاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار داشت: «مدیا اکسپو ۱۴۰۴، فرصتی ارزشمند برای پیوند میان دانش، هنر، رسانه و صنعت است. هدف ما از حضور در این رویداد، ایجاد پلی میان آموزشهای علمی و مهارتی با نیازهای واقعی صنعت رسانه و تبلیغات کشور است؛ چرا که باور داریم آینده این حوزه، در گروِ همافزایی میان دانشگاه و بازار کار است.»
وی افزود: «این نمایشگاه بستری فراهم کرده تا استعدادهای جوان ما نهتنها دیده شوند، بلکه مسیر رشد و حرفهای شدن خود را نیز بیابند. حضور ما در مدیا اکسپو، نمادی از تعهد ما به پرورش نسل آینده و گامی در جهت همگرایی علم، هنر و صنعت برای ساختن آیندهای روشنتر برای رسانه ایران است.»
این مرکز از جمله پیشروان در آموزش رشتههای سینما، عکاسی و رسانه است و با حضور در این رویداد، درصدد معرفی استعدادهای جوان به صنعت رسانه کشور است.
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" از ۷ تا ۹ آبانماه هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ (۸ شب) در مرکز نمایشگاههای برج میلاد تهران آماده بازدید علاقمندان است.