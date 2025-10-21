پخش زنده
تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی بین دانشگاه ارومیه و شرکت گاز آذربایجان غربی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی بین دانشگاه ارومیه و شرکت گاز آذربایجان غربی به امضای دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه و مهندس شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان رسید.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد، توسعه و تحکیم همکاریهای علمی، پژوهشی، فناورانه و صنعتی، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه و همچنین استفاده از توانمندیهای صنعتی، فنی و اجرایی شرکت، در حوزههای مرتبط با صنعت گاز منعقد شد.
از مفاد دیگر این تفاهم نامه همکاری میتوان به شناسایی و اجرای پروژههای پژوهشی، فناوری و صنعتی مبتنی بر نیازهای اولویتدار شرکت، بهرهگیری از توان اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در دانشگاه در انجام پروژههای شرکت، حمایت از پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی در راستای اولویتهای پژوهشی و فناورانه شرکت، برگزاری کارگاهها، همایشها و دورههای آموزشی تخصصی مشترک برای ارتقای سطح دانش و مهارتهای کارکنان شرکت و دانشجویان دانشگاه و تجاریسازی نتایج تحقیقات، فناوریهای نوین و محصولات دانشبنیان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت، اشاره نمود.