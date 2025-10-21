به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۲ و الشتر با ۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



زینب اکبری افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۸ و ۲۹ درجه بالای صفر بود.



اکبری گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته رشد جزیی ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتاً شدید برای آسمان لرستان پیش بینی می‌شود.



وی گفت: در ۴۸ ساعت آینده از نظر نوسانات دمایی تغییرات محسوسی در دمای هوا نداریم.



