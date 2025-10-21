اولویت شورا، ایجاد امید و تقویت همبستگی ملی است
حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت: وظیفه ما تقویت همبستگی و ایجاد امید در برابر رسانههای معاند است.
حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شورای اطلاع رسانی استان قزوین، با اشاره به مشارکت ۵۰ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری پس از شهادت رئیس جمهور سابق، تأکید کرد که مهمترین وظیفه شورای اطلاعرسانی، تقویت همبستگی ملی و اجتماعی است.
حضرتی با بیان اینکه ایجاد امید وظیفه دیگر شورا است، گفت: دشمنان به دنبال گرفتن امید مردم هستند و دستاوردها باید بیان شود؛ همچنین انتقادات تند هواداران دکتر پزشکیان در مسیر وفاق ملی و پرهیز از اختلافافکنی خریداری شده است.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان پس از پیروزی، شعار وفاق ملی را مبنای کار قرار داد و هدفش ایجاد ظرفیتی برای بهکارگیری همه فرزندان لایق و کاردان فارغ از گرایشات سیاسی برای حل مشکلات کشور است. ایشان گفتوگو را راهی مناسب برای حل مشکلات (داخلی و خارجی) میداند و بر لزوم پایین کشیدن فتیله دعوا تأکید دارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: هر کس علاقمند به اسلام، ایران و دولت است و کشور را در مقابل اسرائیل حفظ میکند، نباید دنبال اختلاف برود؛ چرا که اختلاف، دندان دشمن را تیز میکند.همه جناحها باید مورد توجه قرار گیرند که این کار بزرگی است.
استاندار قزوین: تمرکز بر وحدت و حل چالشهای زیرساختی؛ ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت میشود
استاندار قزوین با اشاره به اینکه کمتر از یک سال از حضورش در این سمت میگذرد، اعلام کرد که رویکرد اصلی مدیریت در استان بر پایههای اساسی وحدت، وفاق و تمرکز بر کار بنا شده است.
وی با اذعان به وجود چالشهای سیاسی و زخمخورده بودن استان از تنشها، تأکید کرد که جریانهای سیاسی برای حل مسائل استان گرد هم آمدهاند.
نوذری به تشریح مهمترین مطالبات و پروژههای زیربنایی استان پرداخت.
در بخش زیرساختهای روستایی، استان با ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالتنشده مواجه است و استاندار وعده داد که با تخصیص اعتبارات دولتی و منابع سفر ریاست جمهوری، ۲۰۰ کیلومتر از این مسیرها در سال جاری آسفالتریزی خواهند شد.
در حوزه آموزش، ساخت ۱۴۷ مدرسه تا پایان دوره سه ساله دولت کنونی در دستور کار قرار دارد. در حوزه بهداشت و درمان، پروژه احداث بیمارستان ۱۷۰۰ تختخوابی به عنوان یک ضرورت حیاتی دنبال میشود.
در حوزه صنعت و اقتصاد، با وجود چالشهایی مانند ناترازی انرژی (تأمین تنها ۳۰ درصد برق مصرفی استان توسط خود استان)، تأکید شد که از تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیرو جلوگیری شده است. قزوین سهم مهمی در تولید ملی دارد؛ به طوری که ۳۰ درصد روغن نباتی و ۵۵ درصد شیر خشک کشور در این استان تولید میشود. پروژههای کلیدی نظیر تأمین آب شرب، بیمارستان ۱۷۰۰ تختخوابی و بیمارستان تخصصی قلب، علیرغم عدم تخصیص اعتبار دولتی، پیگیری شدهاند.
استاندار قزوین موضع خود را نسبت به رسانهها شفاف کرد و اظهار داشت: نقد رسانه تهدید نیست؛ رسانه شریک ماست. هیچ مدیری حق شکایت از خبرنگاری که در چارچوب نقد میکند را ندارد. وی همچنین از همراهی خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و هدف کلی مدیریت را خدمتگزاری صادقانه و پویا نگه داشتن جامعه عنوان نمود.
نوذری در پایان با اشاره به رویکرد دولت در قزوین، وحدت را رویکرد اصلی دانست و نقش امام جمعه قزوین را به عنوان محور وحدت برجسته کرد و تأکید کرد که توسعه استان با تلاشی مشترک و حفظ رابطه خوب با همه ارکان استان محقق خواهد شد.
پور آرین، مدیر کل تبلیغات اسلامی، با تأکید بر اهمیت روایت صحیح و اطلاعرسانی دقیق، اعلام کرد: جنگ اصلی، جنگ روایتهاست و در عرصه اطلاعرسانی باید به روایت صحیح توجه شود.
وی تأکید کرد که در این زمینه باید بیشتر از روایتهای مردمی استفاده شود؛ به این معنا که مردم خودشان پیشرفتها و دستاوردها را روایت کنند، زیرا روایتهای مردمی از زبان شاهدان عینی موجب تقویت اعتماد عمومی میشود.
در همین راستا، هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویژگی دولت پزشکیان را سعه صدر، صداقت و تعامل با رسانهها دانست و بر انعکاس خدمات دولت چهاردهم در آینه رسانه تأکید کرد.
وی همچنین ایجاد سازمان رسانهای و فضای مجازی برای خدمت به دولت و مردم را ضروری خواند و درخواست تشکیل این سازمان را مطرح کرد.
از سوی دیگر، موسوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (امام جمعه محمودآباد)، اعلام کرد که پایگاههای نماز جمعه استان در راستای حمایت از دولت و ایجاد آرامش روانی در جامعه در خدمت هستند.
وی همچنین اشاره کرد که نماز جمعه استان ۲۰ هزار نفر مخاطب دارد.
طاهرخانی، فرماندار قزوین، نقش روابط عمومی را حلقه واسط میان مدیر دستگاه اجرایی، عملکرد خود و مردم دانست و بیان کرد که رساندن حق مطلب به مردم وظیفه روابط عمومی است.
همچنین اصغری، مدیر کل آموزش و پرورش، با اشاره به پیچیدگیهای زیاد جامعه امروز و بالابودن عدم قطعیت، حضور در عرصه خبر را سخت توصیف کرد.
وی با تحسین صداقت رئیس جمهور، تأکید نمود که باید صادقانه با مردم صحبت کنیم زیرا مردم صاحبان اصلی جامعه هستند.
تشکیل قرارگاه رسانهای دولت و لزوم تقویت تعامل مدیران با رسانهها
در ادامه جلسه، اعضای حقیقی شورای اطلاعرسانی به چالشهای موجود در حوزه ارتباطات دولت پرداختند.
در افشانی، سرپرست روزنامه ایران در استان، به ضعف در حوزه اطلاعرسانی اشاره کرد و خواستار شد که اختیارات شورای اطلاعرسانی افزایش یابد و روابط عمومیها ملزم به رعایت ضوابط شوند.
وی همچنین ایجاد قرارگاه رسانهای دولت در استانها را راهکاری برای بهبود وضعیت دانست و تأکید کرد که برخی مدیران دستگاهها و روابط عمومیها رسانهای نیستند و باید روابط آنها با رسانهها قوی شود.
مهدیه قافله باشی، یکی از اعضای حقیقی، انتقاد کرد که گفتمان دولت در فضای مجازی کم است و به بحرانهایی مانند ناترازی انرژی، جنگ ۱۲ روزه و فرسایش نیروی انسانی اشاره نمود.
او با انتقاد از سکوت اطرافیان رئیس جمهور (وزرا)، خواستار شد که وزرا در مواقع لزوم به جای رئیس جمهور صحبت کنند تا تشکیلات شورای اطلاعرسانی منسجم شود و از این طریق، مردم را ناامید و بیاعتماد نکنند.
زهرا نصیری، مشاور استاندار، نیز این نکته را یادآور شد که اطلاعرسانی فقط انتشار خبر نیست، بلکه هنر گفتوگو بین دولت و مردم است.