آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین دوره طرح ملی «صبح رویش» با حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دانش آموزان برگزیده از سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین دوره طرح ملی «صبح رویش» با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جمعی از دانشآموزان برگزیده از سراسر کشور امروز بیستونهم مهرماه در ساختمان فرهنگی آموزشی محراب برگزار شد.
این پویش با مشارکت مرکز ارتباطات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دفتر امام جمعه ساوجبلاغ و سازمان دانشآموزی کشور، برگزار شد.
* طرح «صبح رویش» پیوندی مبارک میان نماز جمعه و هنر انقلاب است
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در این مراسم گفت: طرح صبح رویش، گامی ارزشمند در پیوند میان نماز جمعه و عرصه هنر و ادبیات دانشآموزی است.
حجت الاسلام حاج علی اکبری ادامه داد: انقلاب اسلامی ما، انقلابی فرهنگی و معنوی است که از درون دلها آغاز شد و تداوم آن نیز به ایمان، اندیشه و هنر متعهد وابسته است. امروز پیوندی مبارک میان نماز جمعه و هنر برقرار شده است که جای قدردانی دارد و طرحهایی مانند صبح رویش میتوانند این ارتباط را تقویت کنند.
وی با اشاره به ظرفیت نوجوانان و دانشآموزان در عرصه شعر و ادبیات، افزود: دانشآموزان ما آیندهسازان انقلاباند. باید فضاهایی ایجاد شود تا ذوق، ایمان و هنر این نسل در مسیر آرمانهای انقلاب شکوفا شود. نماز جمعه یکی از بهترین بسترها برای پیوند میان ایمان و خلاقیت است.
در ادامه امام جمعه ساوجبلاغ و رئیس دبیرخانه طرح ملی «صبح رویش»، گفت: نهاد امامت جمعه در این طرح نقش متولی تربیت نسل متعهد شاعر و نویسنده را برعهده گرفته است. این عرصه، با وجود ظرفیت فراوان، تاکنون متولی جدی نداشت و امروز به فضل خدا آغازگر مسیری جدید برای پرورش نسل ادیب و مؤمن انقلاب اسلامی هستیم.
حجتالاسلام مختاری افزود: در سال نخست، شبکهای ملی از مدارس مخصوص شعر و داستان شکل گرفته است، در ۳۱ مدرسه شعر و ۳۱ مدرسه داستان، دانشآموزان علاقهمند آموزش دیدهاند و حاصل آن تربیت بیش از ۶۰۰ نوجوان شاعر و نویسنده متعهد است. نگاه ما این است که این نوجوانان در آینده به سرمایههای فرهنگی انقلاب تبدیل شوند.
وی از تدوین کتابهای آموزشی، سرفصلهای درسی و انتشار نشریه ماهانه «صبح رویش» خبر داد و گفت: امسال قصد داریم موضوعات طرح را از محور نماز جمعه به موضوعی فراگیرتر مانند «ایران» گسترش دهیم تا همه شهرستانهای کشور درگیر این حرکت فرهنگی شوند.
طرح ملی صبح رویش در آبان سال گذشته با همکاری سه نهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، دفتر امام جمعه ساوجبلاغ و سازمان دانشآموزی کشور آغاز شد. این طرح با موضوع نماز جمعه و در قالب پویش «جمعههای دوستداشتنی» در سه بخش داستان، دلنوشته و شعر برگزار و آثار دانش آموزان از طریق پیامرسان شاد دریافت شد و نتیجه آن شناسایی ۵۴۲ دانشآموز از استانها و شهرستانهای مختلف به عنوان استعدادهای برتر ادبی در دو حوزه شعر و داستان بود.
این مراسم با تقدیر از برگزیدگان بخش شعر، داستان و دلنوشته به کار خود پایان داد.
*برگزیدگان بخش شعر:
۱. زهرا امیدی از استان زنجان
۲. ریحانه پاک نیا از استان یزد
۳. بهگل انتظاری از استان کرمانشاه
۴. محمدرضا رضاییفر از استان سمنان
۵. محنا مصدق از استان اردبیل
۶. امیر کیارش معتمدی از استان البرز
*برگزیدگان بخش داستان و دلنوشته:
۱. کاردو صادقی از استان کردستان
۲. سبحان محمدی از استان آذربایجان شرقی
۳. حسین حسنپور از استان لرستان
۴. مبینا ایرانمنش از استان کرمان
۵. هستی کمالی از استان یزد
۶. فاطمه جوادی از استان تهران
۷. علیرضا قلیچلو از استان البرز