مشمولان اعزام به سربازی پایه مهر در هرمزگان، با همراه داشتن مدارک هویتی به مرکز آموزشی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: مشمولان پنج شنبه یکم آبان، با دردست داشتن برگه اعزام، معرفی نامه و مدارک هویتی به خیابان انتظام بندرعباس، معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید؛ امکان اضافه شدن بیمه خدمت سربازی به بیمه روستائی در هرمزگان

سرهنگ مرتضی حیدری افزود: برابر آدرس درج شده در برگه، مشمولان اعزامی نداجا سیرجان باید بصورت انفرادی اول وقت پنج شنبه یکم آبان به مرکز آموزش نیروی دریایی سیرجان مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی هرمزگان از خانواده‌های مشمولان خواست به منظور جلوگیری از شلوغی جمعیت و سرعت در اعزام، از همراهی کردن مشمولان خوداری کنند.