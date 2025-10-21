پخش زنده
امروز: -
برگزاری دومین رویداد ملی موت کورت (شبیه سازی دادگاه) ویژه دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت آذرماه در دانشگاه ارومیه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دانشگاه ارومیه با هدف توانمندسازی دانشجویان رشته های حقوق و کارآموزان وکالت، با همکاری دادگستری آذربایجان غربی، کانون وکلای آذربایجان غربی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه دومین رویداد ملی موت کورت (شبیه سازی دادگاه) ویژه دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت را برگزار می کند.
این رویداد که بستری برای حضور و رقابت به عنوان وکیل در یک دادگاه تمرینی را فراهم میکند در تاریخهای ۴ و ۵ آذر ماه سال جاری در محل پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://mootcourt.urmia.ac.ir/fa مراجعه کنند .