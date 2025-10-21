به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هفته سلامت بانوان و در راستای اجرای طرح رایگان غربالگری سلامت زنان، ماموگرافی رایگان را تا سوم آبان ماه در سه مرکز درمانی در مشهد ارائه می‌دهد.

این مراکز درمانی شامل بیمارستان امید، کلینیک امام رضا و بیمارستان شهید مدرس است.

تشخیص زود هنگام سرطان پستان، می‌تواند بیش از ۹۰ درصد، شانس کامل درمان را فراهم کند و مرگ و میر ناشی از این سرطان را کاهش دهد.