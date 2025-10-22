معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از اعزام مشمولان همه مقاطع تحصیلی به مراکز آموزشی، روز پنج شنبه اول آبان ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ اسماعیل رجب‌زاده گفت: اعزام مشمولان به مرکز آموزشی به فاصله ۳۰۰ کیلومتری از محل سکونت، انفرادی و به فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتری تا محل زندگی، به صورت متمرکز و از سوی معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان انجام می‌شود.

وی افزود: مشمولانی که محل مراجعه آن‌ها در برگه اعزام، معاونت وظیفه عمومی استان ذکر شده باید ساعت ۷ صبح پنجشنبه، اول آبان ۱۴۰۴ به معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان واقع در رشت، بلوار فاتحان نبل الزهرا، کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر و با اتوبوس‌های تعیین شده اعزام شوند و بقیه مشمولان با رعایت زمان تعیین شده، به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح به صورت خود معرف مراجعه کنند.

سرهنگ رجب زاده با تاکید بر حضور به موقع و بی توجهی به شایعات در فضای مجازی، گفت: تمهیدات لازم برای پذیرش مشمولان در مراکز آموزشی اندیشیده شده است.