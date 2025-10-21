پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از تدوین راهبردی جدید برای همافزایی و انسجام بخشی به فعالیتهای دیپلماسی زن و خانواده خبر داد و گفت: درصدد تکمیل ائتلاف جهانی برای صیانت از نهاد خانواده و بانک اطلاعاتی از زنان مؤثر و تأثیرگذار هستیم.
محمدمهدی ایمانی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در نشست همافزایی «بررسی فرصتهای همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده» بر لزوم ایجاد انسجام در فعالیتهای مربوط به زن و خانواده در عرصه بینالمللی تاکید شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوب کشور در بخشهای دولتی، غیردولتی و حلقههای میانی، افزود: پراکنده بودن فعالیتها و منسجم نبودن آنها سبب میشود که نتوانیم به صورت ارزنده، همه ارزشها و حقایق جمهوری اسلامی ایران را در حوزه زن و خانواده مطرح کنیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دو اولویت اصلی را برشمرد و گفت: در درجه اول درصدد تکمیل یک بانک اطلاعات جامع از زنان موثر و تاثیرگذار هستیم و پس از آن، تلاش میکنیم یک ائتلاف جهانی برای صیانت و حمایت از نهاد خانواده شکل دهیم. این پروژه که در دولتهای قبلی آغاز شده بود، نیازمند تکمیل است تا بتوانیم تصویر واقعی زن و خانواده تراز انقلاب را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذاریم.
ایمانی پور با بیان اینکه در این نشست، کنشگران غیردولتی حمایتهای حاکمیتی را ناکافی دانستند، ادامه داد: اگر ظرفیت خوب و موثری شناسایی شود، دولت حتماً از آن حمایت خواهد کرد. همکاری بخشهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی میتواند مکمل خوبی برای تولیدات ارزشمند در عرصه بینالملل باشد.
ایمانیپور در پایان از همه کنشگران و شخصیتهای فعال در عرصه بینالملل که برای موضوع زن و خانواده ایرانی-اسلامی حرفی برای گفتن دارند، دعوت کرد و گفت: آمادهایم از این نهادها و شخصیتها برای عرضه داشتهها و تولیدات خودشان در عرصه بینالمللی حمایت کنیم.