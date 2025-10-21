\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u067e\u0644\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0634\u062f\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f.\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0642\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0648\u0646\u0647 \u067e\u0644\u0646\u06af \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0648 \u062a\u0639\u0627\u062f\u0644 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u067e\u0644\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u00ab\u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062e\u0637\u0631\u00bb \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0627\u06a9\u0648\u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645\u200c\u0647\u0627 \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n