به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرهاد شاکرمی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان پس از هماهنگی با مرجع قضائی و کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه خودروی حامل بار قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علایم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس در بازرسی از بار خودروی توقیفی تعداد ۳ دستگاه کالای خانگی و فاقد هرگونه مجوز گمرگی را کشف کردند، ادامه داد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را حدود ۲ میلیارد ریال برآورد کردند. در این ارتباط یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان رامشیر معرفی شد.