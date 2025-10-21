به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس گمرک مهابادگفت: سالانه 12 هزار تن کنسانتره میوه تولید می شود که شامل کنسانتره سیب، خرما و آلبالوست و حدود 90 درصد تولیدات به ترکیه و کشورهای اروپایی صادر می شود.

احمد احمدی با اشاره به اینکه صادرات کالا از گمرک مهاباد امسال 50 درصد بیشتر از پارسال است گفت: واحدهایی که با ظرفیت کامل فعالند و بیش از 60 درصد تولیداتشان، صادر می شود، بیش از پیش نیازمند حمایت هستندو این آمار با حمایت مستمر از واحدهای تولیدی و افزایش صادرات می تواند بیشتر هم شود.

92 واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان مهاباد فعال است.

تجربه موفق تولیدکنندگان مهابادی نشان می دهد پشتیبانی از صادرکنندگان یعنی حمایت از اشتغال، تولید و گامی محکم در مسیر افزایش ارزآوری ملی.