به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار جلیل موقوفه‌ئی در این باره گفت: در پی سرقت یک محموله مس خالص، وخروج آن از یکی از معادن حوزه استان کرمان دو سال پیش، پیگیری موضوع با بررسی دقیق بارنامه‌ها و محل سرقت در دستور کارپلیس آگاهی قرار گرفت و با تلاش ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی سرنخ‌های لازم درزمینه هویت و موقعیت طراح اصلی نقشه سرقت این محموله ۱۲۰ میلیارد ریالی به دست آمد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در نهایت با اعزام یک تیم از ماموران دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی کرمان به اصفهان عامل اصلی سرقت این محموله به همراه سه متهم دیگر در نقاط مختلف دستگیر و با انتقال آنان به پلیس آگاهی راز این سرقت بزرگ برملا شد.