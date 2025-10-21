رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به اذعان رژیم اسرائیل به بمباران مردم غزه و نقض آتش بس، بار دیگر حماس را متهم به عدم پایبندی به توافق غزه و این جنبش را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی بدون اشاره به نقض آتش بس توافق غزه از سوی اسرائیل مدعی شد: «بسیاری از متحدان بزرگ ما در خاورمیانه و اطراف آن با اشتیاق گفته‌اند که در صورت درخواست من آماده‌اند وارد غزه شوند و حماس را سر جای خود بنشانند، اگر حماس همچنان بدرفتاری کند و توافق را نقض کند.»

ترامپ ادعا کرد: «چنین عشق و روحیه‌ای برای خاورمیانه در هزار سال گذشته دیده نشده است! دیدن این صحنه زیباست! من به این کشور‌ها و اسرائیل گفتم: "هنوز نه! " هنوز امیدی وجود دارد که حماس کار درست را انجام دهد. اگر این کار را نکنند، پایان حماس سریع، خشمگین و بی رحمانه خواهد بود!

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «می‌خواهم از همه کشور‌هایی که برای کمک اعلام آمادگی کردند، تشکر کنم. همچنین، می‌خواهم از کشور بزرگ و قدرتمند اندونزی و رهبر فوق‌العاده آن، برای همه کمکی که به خاورمیانه، آمریکا و همه نشان داده‌اند تشکر کنم.»