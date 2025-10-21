پخش زنده
با کمک ستاد دیه و خیران هشت زندانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و حسنی مدیر امور ایثارگران قوه قضاییه با حضور در زندان مرکزی ارومیه ضمن بازدید از زندان در قالب میز خدمت با مددجویان این زندان دیدار چهره به چهره داشتند و ضمن رسیدگی به درخواستهای آنها در مورد هر یک دستورات لازم را صادرکردند.
به برکت این بازدید و حضور تعداد ۸ نفر از زندانیان با کمکها و مساعدتهای ستاد دیه و خیرین و نیز دستور مساعد مسولین قضایی از زندان آزادشدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.