به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ زلقی گفت: در جریان این طرح، ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت، ۱۰ دستگاه خودرو و ۵۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای افزایش احساس امنیت عمومی صورت گرفته، افزود: برخورد قاطع با قاچاقچیان، سارقان و حاملان سلاح‌های غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان همچنین از مشارکت مؤثر مردم شهرستان شوش در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: همراهی شهروندان نقش مهمی در موفقیت این‌گونه عملیات‌ها دارد.