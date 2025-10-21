پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از اجرای طرح امنیت محلهمحور در شهرستان شوش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ زلقی گفت: در جریان این طرح، ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت، ۱۰ دستگاه خودرو و ۵۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای افزایش احساس امنیت عمومی صورت گرفته، افزود: برخورد قاطع با قاچاقچیان، سارقان و حاملان سلاحهای غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان همچنین از مشارکت مؤثر مردم شهرستان شوش در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: همراهی شهروندان نقش مهمی در موفقیت اینگونه عملیاتها دارد.