به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چارجوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان ایران میزبان‌ها در سه دیدار به برتری رسیدند و یک بازی هم برگزار نشد.

فرازبام خائیز دهدشت در حالی میزبان بافقی‌ها بود که سرمست از کسب نخستین پیروزی خود در هفته سوم، انگیزه فراوانی برای کسب دومین پیروزی خود داشت. بازی هم اگرچه نزدیک دنبال می‌شد، اما به نظر می‌رسید این سنگ‌آهن است که دست پر از زمین بازی بیرون می‌آید، اما در دقایق پایانی ورق برگشت و دهدشتی‌ها با یک گل بیشتر و نتیجه ۳۱ -۳۲ دومین پیروزی خود را ثبت کردند.

پرواز هوانیروز هم دو امتیاز حساس بازی با گچساران را در تهران نگه داشت و با ۴ امتیاز رده پنجم جدول را برای خود نگه داشت.

آبی‌پوشان استقلال هم در کازرون مهمان خود را ۲۳ -۳۱ شکست دادند و ۶ امتیازی شدند و در روز استراحت صنعت مس کرمان به رده دوم جدول رسیدند.

دیدار دو تیم هپکو و فولاد مبارکه سپاهان نیز به دلیل عدم حضور نماینده اراک در زمین بازی برگزار نشد و گزارش این بازی به کمیته انضباطی رفت.

نتایج کامل دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

فرازبام خائیز دهدشت ۳۲ – سنگ‌آهن بافق ۳۱

پرواز هوانیروز ۲۱ - نفت و گاز گچساران ۲۰

استقلال کازرون ۳۱ - نیروی زمینی سبزوار ۲۳

هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان فردا، روز چهارشنبه، ۳۰ مهر، با دیدار سپاهان نوین با سایپا تهران به پایان می‌رسد.

هم‌اکنون فولاد مبارکه سپاهان، استقلال کازرون، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا چهارم رده‌بندی قرار دارند. فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های پنجم تا هشتم جای گرفته‌اند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.