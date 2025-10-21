به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ غربالگری، «طرح ماموگرافی رایگان» ویژه بانوان، همزمان با هفته آگاهی ‌بخشی سرطان، در مرکز آموزش درمانی ولایت اجرا می ‌شود.

این ابتکار با هدف تشخیص زودهنگام سرطان پستان و افزایش شناخت جامعه نسبت به اهمیت روش ‌های غربالگری، برنامه ‌ریزی شده است.

سید حمیدرضا قافله ‌باشی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، با تأکید بر اهمیت تشخیص به ‌موقع در موفقیت درمان این بیماری، اظهار داشت: «این برنامه با همکاری مشترک معاونت درمان و معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار می ‌شود. بانوان واجد شرایط می‌ توانند با در دست داشتن معرفی نامه از سوی پزشکان مراکز بهداشت، به مرکز آموزش درمانی ولایت مراجعه و از خدمات رایگان ماموگرافی بهره‌ مند شوند.»

شایان ذکر است که این طرح به صورت محدود و تنها با ارجاع از مراکز بهداشتی ارائه می‌ گردد. هفته آگاهی ‌بخشی سرطان، هر ساله با هدف افزایش دانش عمومی و تشویق به انجام غربالگری ‌های دوره ‌ای برگزار می‌ شود