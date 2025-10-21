پخش زنده
استاندار کرمان: نگاه به چین در حوزه گردشگری باید پررنگ باشد و برنامه ای منسجم برای"لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ " تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمدعلی طالبی در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای، با اشاره به راهبرد دیپلماسی بینالمللی با نگاه تقویت گردشگری در استان، گفت: با نگاه به تقویت زیرساختها و برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری، کرمان جزو استانهای برتر جذب گردشگر داخلی و خارجی و برقراری پرواز مستقیم از چین به کرمان پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقدمه این کار، همایش ملی بومگردیها به میزبانی کرمان برگزار شد و همایش بم، پایتخت همدلی جهانی در ایام سالگرد زلزله بم با حضور نمایندگان ۴۰ کشور یاریرسان به زلزلهزدگان برپا می شود.
استاندار کرمان از برنامههای متنوع استان در حوزه سرمایه گذاری نام برد و افزود: در حوزه سرمایهگذاری و توسعه صنعتی و معدنی، در استان کرمان ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد و با وجود منابع غنی از مس و صنایع فولاد در استان، صنایع پایین دستی مزیت ویژهای هستند.
وی به رتبه اول کرمان در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز اشاره کرد و گفت: عمده سرمایهگذاران خارجی در استان کرمان نیز چینیها هستند که در حوزه معادن بزرگ و خودروسازی مشارکت دارند.
سپس سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای چین نیز از ظرفیتهای گردشگری استان کرمان سخن گفت و تاکید کرد این ظرفیتها باید بیش از گذشته به مردم دنیا و گردشگران چینی معرفی شوند وبرای رونق گردشگری استان کرمان و علاقمندی گردشگران چینی برای حضور در این استان تاریخی، به تولیدات رسانهای به زبان چینی نیاز داریم.
علی محمدی در شانگهای چین بیان کرد: در حوزه صنایع پایین دستی نیز به ارتباط سیستماتیک نیاز است و با شرکتهای خودروسازی چینی فعال در کرمان میتوانید دیگر مسائل پیشران اقتصادی را نیز گسترش دهید.
وی باپیشنهاد ایجاد پیوند خواهرخواندگی بین شهر کرمان و شهر خفی، مرکز استان آنخویی و قطب خودروسازی چین، بر ضرورت تقویت ارتباط و فعالیت اتاق بازرگانی کرمان در شانگهای تأکید کرد.