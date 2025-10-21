پخش زنده
بیش از ۷۰۰ بسته معیشتی با هدف حمایت از اقشار کم برخوردار در چابهار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیکشور گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور با همکاری قرارگاه جهادی نیروی دریایی سپاه چابهار، به مناسبت هزار و پانصدومین سالگرد ولادت نبی مکرم اسلام (ص) ۷۵۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ریالی هر بسته ۲۰ میلیون ریال، در بین نیازمندان و افراد بی بضاعت در شهرستان چابهار توزیع کرد.
حجت الاسلام محسن مهدی پور گفت: در ادامه کمکهای مومنانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، دوهزار بسته لوازم التحریر رو در بین دانش آموزان چهار شهرستان دشتیاری، کنارک، چابهار و زرآباد توزیع خواهد کرد.