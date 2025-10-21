دیدار تیم‌های هپکو اراک و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر هندبال به دلیل عدم حضور تیم میزبان برگزار نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های هپکو اراک و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر هندبال که قرار بود عصر سه‌شنبه ۲۹ مهر در سالن هپکو اراک برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم میزبان برگزار نشد.

تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در پایان هفته سوم لیگ برتر با کسب ۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به مس کرمان و ساپیا در صدرجدول قرار داشت و هپکو اراک بدون کسب امتیاز در رده نهم جدول یازده تیمی مسابقات ایستاده بود.