مدیر حج و زیارت گیلان گفت: ودیعه گذاران حج تمتع تا پایان ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۸۶ باید برای پیش ثبت نام، در روز‌های اعلام شده به سامانه حج و زیارت مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید اسکندری گفت: ودیعه گذران گیلانی و دارندگان قبوض حج تمتع تا ۳۰ دی سال ۸۶ می‌توانند از امروز ۲۹ مهر به سامانه حج و زیارت به نشانی My.haj.ir مراجعه و مراحل پیش ثبت نام خود را برای تشرف به خانه خدا در سال ۱۴۰۵ انجام دهند.

وی افزود: ودیعه گذاران استان تا تاریخ ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن سال ۸۶ هم برای پیش ثبت نام در سامانه حج و زیارت، به ترتیب از روز‌های ۳ آبان و ۶ آبان امسال اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان با بیان اینکه به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متقاضیان در تاریخ‌های اعلام شده در استان، عملیات پیش ثبت‌نام در سامانه متوقف می‌شود، گفت: دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا پایان آذر ماه ۸۶ هنوز برای پیش ثبت نام در سامانه «حج من» فرصت دارند.