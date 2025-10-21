پخش زنده
امروز: -
عملیات دیوارکشی محدوده منطقه آزاد دوغارون تایباد به طول ۴۰ کیلومتر و با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در دیدار با فرماندار تایباد گفت: اجرای عملیات عمرانی طرح دیوارکشی این کانون اقتصادی براساس پیشبینی در مدت زمان یک سال به پایان میرسد.
امین شاهگلی افزود: محوطه سازی بخش صفر منطقه آزاد دوغارون یکی دیگر از طرحهای عمرانی فعال این سازمان است که تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در آن فرایند تخلیه و بارگیری کالا انجام خواهد شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون گفت: فعالیتهای اقتصادی منطقه آزاد دوغارون بر اساس قانون در پهنهای به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار انجام خواهد شد که در مرحله نخست برای ۲ هزار هکتار از این سطح سند رسمی صادر شدهاست.
شاهگلی ادامه داد: تصویب طرح جامع منطقه فرآیندهای سخت و دشواری دارد که با تعامل و همراهی مجموعه اداری خراسان رضوی و شهرستان دستاوردهای خوبی تاکنون به همراه داشته است.
فرماندار تایباد نیز در ادامه این نشست گفت: تسریع و سرعت بخشیدن به اجرای طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون ضروری است. بدون شک اجرا و نهایی شدن این طرح نقش زیادی در واگذاری اراضی و عملیاتی شدن طرحهای عمرانی تدوین شده این منطقه اقتصادی دارد که خود امیدآفرینی را در بین ساکنان این خطه مرزی به همراه خواهد داشت.
شاهگلی افزود: همکاری، تعامل و همراهی همه دستگاههای متولی کشوری، استانی و شهرستان منجر به انجام برخی از فرآیندهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه آزاد شدهاست.
پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.
بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.