رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر رییس قوه قضاییه به استان ایلام، با حضور در شهرستان هلیلان، با مادر و خانواده شهید نوروزی از شهدای والامقام نیروی انتظامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

خانواده شهدا، چشم و چراغ مردم و کشورند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در این دیدار با اشاره به سفر اخیر هیئتی از پزشکی قانونی ایران برای شرکت در بیستمین کنگره بین الملل پزشکی قانونی در کشور ترکیه، گفت: در حاشیه این کنگره افراد شرکت کننده، حتی غیرمسلمان ها، کشور ما و جرأت مندی و اقتدار آن را در جنگ ۱۲ روزه تحسین می‌کردند و اذعان داشتند که برای به هدف خوردن موشک‌های ایران دعا می‌کردند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: افراد حاضر در این کنگره معتقد بودند که شما قدر کشور خود را نمی‌دانید؛ امروز مردم دنیا اراده نابودی اسرائیل را دارند، اما حاکمان کشور‌های ما مانند کشور شما نیستند.

مسجدی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی ارزش کار شهدای والامقام و جانفشانی آنان برای کشور مشخص می‌شود، گفت: ایران دارای فرهنگی کهن و اصیل است و مردم شریف آن همواره برای دفاع از کشور آماده هستند تا آنجا که برخی مقامات ترکیه‌ای عنوان می‌کردند در جنگ اخیر ایران، ما انتظار داشتیم حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از ایرانیان برای فرار از کشورشان به مرز‌های ترکیه هجوم بیاورند این در حالی بود که بسیاری از ایرانیان مقیم ترکیه در آن شرایط جنگی خواستار بازگشت به کشورشان برای دفاع از میهن خود بودند.

وی با اشاره به اینکه امینت امروز ما مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت مادران و پدران شهداست، افزود: هر آنچه امروز داریم ماحصل زحمات پدران و مادران عزیز شهداست که با تربیت چنین فرزندانی تعالی و اقتدار کشور را تضمین کردند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با ادای احترام به تمامی شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، شهدای امنیت و شهدای جنگ اخیر گفت: ایران در جنگ اخیر حدود ۶۰۰ موشک شلیک کرد که همه آنها از موشک‌های سطح یک و دو بود و امروز این آمادگی را دارد که صورت هرگونه خطای دشمن با توکل به خدا درسی عبرت آموز به آنان بدهد.

مسجدی با اشاره به اینکه شهدا با در دست گرفتن جانشان از هیچ چیز ترس ندارند، افزود: به فرموده امام راحل، مزار شهدا دارالشفاست و خانواده شهدا چشم و چراغ مردم و کشور هستند، امیدواریم همه ما ادامه دهندگان راستین راه شهدای گرانقدر باشیم.

شهید سلطان مراد نوروزی متولد سال ۱۳۵۰ بودند و بعد از ورود به نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان خدمت می‌کردند. این شهید والامقام در آبان ماه سال ۱۳۷۸ در درگیری با اشرار این منطقه به شهادت رسیدند.