کنگره بین المللی قرآن نگل در سنندج

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹- ۱۸:۲۱
توقف فعالیت سامانه موازی با املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
بازرسی از عرضه مرغ و گوشت
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
رتبه نخست گروه همخوانی المختار خوزستان در مسابقات سراسری قرآن

درخشش نمایندگان قم در مسابقات سراسری قرآن کریم

طنین نوای روحبخش کلام الله مجید در استان

برچسب ها: قرآن ، سنندج ، کنگره قرآن
