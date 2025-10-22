به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ استان البرز به عنوان کوچک‌ترین استان کشور، تنها ۶۰ هزار هکتار، زمین زراعی و باغی دارد، اما بالابردن بهره وری درکاشت و برداشت محصولات باکیفیت، حالا این استان را به عنوان یکی از برترین استان‌های صادرکننده محصولات زراعی تبدیل کرده است.

استان البرز رتبه اول کشوری در فروش کود اوره را به خود اختصاص داد.