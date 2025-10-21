هشدار بارش برف و باران شدید در مناطق شمالی آذربایجان شرقی
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با نفوذ یک سامانه بارشی بارش باران همراه با برف و تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیشبینی میشود که مخاطراتی چون آبگرفتگی معابر و لغزندگی جادهها را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد امیدفر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: سامانه بارشی از امروز تا پایان چهارشنبه در استان فعال خواهد بود و بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق، کاهش دید افقی، لغزندگی معابر و آبگرفتگی معابر شهری را به همراه دارد.
وی تاکید کرد که بارشها در نیمه شمالی استان و شهر تبریز شدیدتر خواهد بود و احتمال سیلابی شدن رودخانهها وجود دارد.
وی افزود: با کاهش دمای ۳ تا ۵ درجهای احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی مانند ورزقان، خواجه، سراب، هوراند و هریس دور از انتظار نیست و به همین دلیل توصیه شد از سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری شود.
امیدفر ضمن هشدار به مسافران و عشایر کوچرو درباره خطر توقف در حریم رودخانهها از مسئولان در خواست کرد نسبت به لایروبی مسیلها و کانالهای زهکشی اقدام شده و از انجام فعالیتهای کوهنوردی پرهیز کنید.
وی عنوان کرد: در مناطق جنوبی استان نیز وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک پیشبینی شده که احتمال خسارت به سازههای موقت و سقوط شاخههای درختان فرسوده را افزایش میدهد. بنابراین محکم کردن سازههای موقت و پرهیز از پارک خودرو در کنار درختان توصیه میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی همچنین از کشاورزان خواست به توصیههای جهاد کشاورزی توجه کنند و افزود:از سمپاشی و محلولپاشی در این مدت خودداری کرده و نسبت به برداشت سریع محصولات و انتقال آنها به مکانهای مسقف اقدام کنند.