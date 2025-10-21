به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، گفت: درخواست‌های زیادی برای تأسیس شعبه‌هایی از دانشگاه تهران در نقاط مختلف کشور و برخی از کشور‌ها از جمله هند، گرجستان و ارمنستان داشتیم، اما همه درخواست‌ها لغو شد و فقط راه‌اندازی پردیس بغداد در دستور کار قرار گرفت و علت آن ریشه تاریخی و مشترک فرهنگی بین دو ملت ایران و عراق بود.

امید تأکید کرد: عراق در دوره سازندگی بیش از هر چیزی به نیروی انسانی آموزش دیده نیاز دارد و هم اکنون نیز هزاران جوان عراقی در ایران در حال تحصیل هستند. با توجه به این موارد تصمیم گرفتیم شعبه بین‌المللی پردیس در عراق برای تحصیل راحت‌تر جوانان عراقی راه‌اندازی شود.

امید با اشاره به اینکه دانشگاه تهران در کشور رتبه یک را در بین دانشگاه‌های کشور دارد، تصریح کرد: حدود ۵۰ هزار دانشجو و ۲ هزار و پانصد استاد در رشته‌ها و مقاطع مختلف به غیر از پزشکی در دانشگاه تهران مشغول تحصیل و تدریس هستند. بیش از ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) تحصیل می‌کنند و قصد داریم شعبه پردیس بغداد، واقعاً شعبه بین‌المللی دانشگاه تهران باشد تا دانش آموختگان این پردیس از بهترین دانش آموختگان عراق باشند؛ بنابراین تلاش بر این است که رشته‌های مورد نیاز عراق در این شعبه با کیفیت و سطح دانشگاه تهران ارائه شود.

رئیس دانشگاه تهران تأسیس چنین مرکزی با این سطح از کیفیت را نیازمند زمان دانست و گفت: خروجی این مرکز برای جوانان عراقی، مردم و دولت عراق دستاورد بزرگی خواهد بود و امیدواریم در آینده نیز از افتخارات دانشگاه تهران باشد. برای ما منفعت و سود از این شعبه مطرح نیست و فقط انتظار این است که با حمایت و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران، بهترین شرایط برای این مجموعه دانشگاهی فراهم شود.

امید افزود: اگر نتوانستیم امسال پذیرش دانشجو داشته باشیم، دوره‌های کوتاه مدت آموزش زبان فارسی و انگلیسی نیز پیش‌بینی خواهد شد، چرا که این مسیر برای رشد و بلوغ این مرکز، شناخت مردم و جوانان عراقی ضرورت دارد. در آینده نه چندان دور، این پردیس یک مرکز علمی بسیار قوی با تعداد زیادی دانشجوی تأثیرگذار در پیشرفت عراق خواهیم بود.

در این جلسه، طرفین عراقی، ضمن ابراز خرسندی از تأسیس شعبه دانشگاه تهران در بغداد، بر حمایت همه جانبه نسبت به تأسیس این شعبه در بغداد تأکید کرده و توضیحاتی را نیز درباره شرایط علمی و دانشگاه‌های عراق ارائه کردند. همچنین در خصوص توسعه همکاری مشترک بخصوص در حوزه پارک علم و فناوری و سایر زمینه‌های علمی و آموزشی نیز اعلام آمادگی شد.

در این جلسه، هم‌چنین الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت شعبه دانشگاه تهران در عراق ارائه داد و در پایان جلسه نیز، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران و هیئت عراقی در زمینه‌های علمی و آموزشی به امضاء رسید.