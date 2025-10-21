به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ استاندار البرز گفت: سامانه مدیریت محله محور با هدف پیگیری سریع و شفاف مشکلات محلات هدف میان مدیران محلات مناطق هدف و مدیران دستگاه‌های مختلف اداری استان راه اندازی شده است.

عبدالهی افزود: این سامانه با نظارت مستقیم دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز راه اندازی شده است و تمام مشکلات و نیاز‌های مدیران محلات هدف در سریعترین زمان ممکن پیگیری و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برخورد با آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر با افزایش آگاهی شهروندان و مدیران امکانپذیر است افزود: برگزاری دوره‌های ویژه آموزشی میان نوجوانان و جوانان در مدارس و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان از مهمترین ضروریات استان البرز است و مدیران در این جلسه موظف شده‌اند برای این گروه‌های هدف دوره‌های مستمر آموزشی و آگاه سازی برگزار کنند.

عبدالهی ایجاد مهارت آموزی و افزایش توانمند سازی در مناطق هدف را اقدامی مفید و موثردر محلات هدف دانست و افزود: با توجه به استقبال دانشگاه آزاد از راه اندازی کارگاه مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در منطقه حصار مدیران دستگاه‌های مختلف استان موظفند از این طرح‌های مهارت آموزی حمایت ویژه‌ای داشته باشند.