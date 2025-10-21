برای نخستین بار در کشور،
آغاز فعالیت سامانه مدیریت محله محور در البرز
سامانه مدیریت محله محور مناطق هدف قرارگاه اجتماعی استان البرز برای نخستین بار در کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
استاندار البرز گفت: سامانه مدیریت محله محور با هدف پیگیری سریع و شفاف مشکلات محلات هدف میان مدیران محلات مناطق هدف و مدیران دستگاههای مختلف اداری استان راه اندازی شده است.
عبدالهی افزود: این سامانه با نظارت مستقیم دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز راه اندازی شده است و تمام مشکلات و نیازهای مدیران محلات هدف در سریعترین زمان ممکن پیگیری و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه برخورد با آسیبهای اجتماعی به ویژه مواد مخدر با افزایش آگاهی شهروندان و مدیران امکانپذیر است افزود: برگزاری دورههای ویژه آموزشی میان نوجوانان و جوانان در مدارس و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان از مهمترین ضروریات استان البرز است و مدیران در این جلسه موظف شدهاند برای این گروههای هدف دورههای مستمر آموزشی و آگاه سازی برگزار کنند.
عبدالهی ایجاد مهارت آموزی و افزایش توانمند سازی در مناطق هدف را اقدامی مفید و موثردر محلات هدف دانست و افزود: با توجه به استقبال دانشگاه آزاد از راه اندازی کارگاه مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در منطقه حصار مدیران دستگاههای مختلف استان موظفند از این طرحهای مهارت آموزی حمایت ویژهای داشته باشند.