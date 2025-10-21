به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل باهدف ایجاد شبکه تولید و توزیع صنایع‌دستی، بازاریابی و فروش باحضور جمعی از صنعتگران صنایع‌دستی خوزستان و کشور، عصر روز گذشته ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل گشایش یافت.

سیدمحمد عبودزاده افزود: به‌منظور تکمیل زنجیره تولید، فروش و عرضه هرچه بهتر محصولات صنایع‌دستی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اعزام هنرمندان صنعتگر در پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل حضور دارد.

وی با اشاره به اینکه سه هنرمند خوزستانی در رشته‌های کپوبافی، گلیم و حصیربافی و رشته‌های بومی هستند که در این نمایشگاه حضور فعال دارند، اظهار کرد: در اولین روز آغاز به کار این نمایشگاه، استقبال خوبی از غرفه‌های استان خوزستان بعمل آمد و خبرگزاری‌های مختلف باحضور در غرفه‌های خوزستان به گفت‌و‌گو با صنعتگران استان پرداختند.